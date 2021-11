Colabore com doações para a campanha Natal Encantado do Circo Social

Iniciou nesta segunda-feira (08) a campanha Natal Encantado do Circo Social, que tem a estimativa de atender cerca de 3.000 crianças carentes de Riomafra.

A primeira etapa da campanha consiste na arrecadação de brinquedos novos ou usados e também de doces e alimentos para montagem de cestas básicas, que podem ser entregues na sede do Circo Social situada na Rua São João, nº 178, Centro I (a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra).

A comunidade em geral poderá doar também itens natalinos para decoração, bem como móveis, utensílios, eletrodomésticos, roupas e artigos em geral que serão destinados para o bazar beneficente para custear despesas do projeto de Natal.

Dentre a programação deste ano, o Natal Encantado contará com a decoração natalina da sede do Circo Social, que promete manter a tradição e o espírito natalino e religioso que o projeto realiza há anos. “Contamos muito com a solidariedade de toda a população e pedimos também a colaboração para fazermos um grande Natal Encantado, mantendo todo o espírito do Natal, de fé e esperança”, enfatiza Cleiton Lisboa, coordenador do projeto. A programação completa será disponibilizada em breve.

Contatos para obter mais informações: (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra) ou 98496 1539. É possível agendar a retirada das doações em sua residência ou empresa.

