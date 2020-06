Colabore na vaquinha online para ajudar a rionegrense Emanuele

Uma cirurgia precisa ser realizada para a retirada do tumor do olho. A família pede humildemente a ajuda da população. Seja ela qual for, será muito bem-vinda

Para colaborar basta acessar o link: http://vaka.me/1083024

Uma vaquinha online está sendo realizada para ajudar a pequena Emanuele Lisboa Simões, com nove anos de cidade, moradora do Lageado dos Veiras, no interior de Rio Negro (PR). Desde os seus quatro anos de idade Emanuele sofre com dores e vermelhidão nos olhos.

A família a levou em vários médicos, mas nenhum resolveu o problema. No dia 29 de maio deste ano a família foi a outro oftalmologista, onde os resultados dos exames deixaram todos preocupados, pois foi constatado que será preciso realizar uma cirurgia para a retirada do tumor do olho.

O que deixa a família ainda mais preocupada é o fato dos pais estarem desempregados. A mãe possui um brechó de roupas usadas, mas nesse momento de pandemia está difícil o trabalho e quem ajuda a família são os avós da criança.

Por esta razão, a família pede humildemente a ajuda da população. Seja ela qual for, será muito bem-vinda.

Para colaborar basta acessar o link: http://vaka.me/1083024