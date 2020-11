Colabore no Mutirão de Arrecadação de Brinquedos do SESC Rio Negro

Neste final de semana dos dias 27, 28 e 29/11, das 13h – 17h, o Sesc Rio Negro promove uma grande arrecadação de brinquedos.

Faça sua contribuição, trazendo brinquedos novos ou usados (preferencialmente higienizados e em bom estado de conservação) que farão a diferença e a felicidade no Natal de muitas crianças.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Não haverá necessidade de embrulhar as doações. Basta traze-los em sacolas plásticas, pois todo material arrecadado ficará em quarentena de 7 dias e posteriormente será separado de acordo com a faixa etária e destinado a uma instituição local que atenda o público infantil. O Sesc Paraná e as empresas parcerias contam com sua solidariedade.