Colabore você também com a campanha Páscoa Solidária do Circo Social & Amigos

Multiplicar a felicidade de milhares de pessoas. É com essa intenção que o Circo Social juntamente com a Pastoral da Criança do Santuário Aparecida de Mafra, União Motoboys & Amigos e Grupo Voluntários Amigos em Ação da Amola Flecha, unem forças e realizam mais uma edição da campanha Páscoa Solidária.

A iniciativa tem como objetivo mobilizar a comunidade em geral para a doação de chocolates, doces em geral e alimentos não perecíveis em geral que serão destinados às comunidades carentes de Mafra e Rio Negro, atendidas pelo projeto.

COMO COLABORAR

A arrecadação ocorrerá até o dia 09 de abril, tendo como ponto de coleta o Circo Social, situado na Rua São João nº 178, Centro I Baixada, a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 10h às 12h e das 13h às 17h.

Também é possível entregar doações no Madrugadão Conveniências (Rua 7 de Setembro, 618 – Mafra) nos horários de atendimento.

As doações também podem ser agendadas para retirada pela equipe do Circo Social pelo telefone 3271-9035 (fixo Mafra) e 98496-1539 (WhatsApp), bem como no número 98847-8765 (WhatsApp) para retiradas.

A ação faz parte de um calendário de iniciativas que buscam, a partir de datas comemorativas, sensibilizar e despertar a solidariedade. Somando todas as edições, a Páscoa Solidária do Circo Social já beneficiou aproximadamente sete mil crianças, tendo como estimativa atender mais de 2000 crianças nesta edição.

Uma série de eventos estão sendo programados para fortalecer a campanha e beneficiar maior número de crianças e famílias de Riomafra.