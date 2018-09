Colégio Barão de Rio Negro realizou o 2º Simpósio “O Mundo do Trabalho”

Na manhã da última quarta-feira (19), o Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro, através do curso Técnico em Administração, realizou o 2º Simpósio “O Mundo do Trabalho”. Entre as ações do evento houve a “Feira de Profissões”, que contou com a presença de diversos profissionais de diferentes áreas de atuação: engenheiro civil, engenheiro elétrico, analista de tráfego, psicólogas, técnico de segurança, voluntários do projeto Circo Social, jornalista, fotógrafa, geógrafo, autônomos (artesanato), dentista, advogado, membros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e agentes de saúde. Alunos dos cursos técnicos em administração, informática e da formação de docentes também participaram da feira com estandes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Aproximadamente 390 alunos que estudam no período matutino puderam visitar os estandes, conversar com os profissionais e assim conhecer melhor as profissões. O jornal Gazeta de Riomafra e o portal Click Riomafra participaram do evento. Os visitantes puderam obter informações sobre a profissão de Comunicação Social e levaram para casa exemplar do jornal, além de panfletos e outros materiais. O Click Riomafra sorteou ingressos para o filme “A Freira”. Vinte alunos puderam curtir o filme no Cineplus Emacite na quarta-feira.

Voluntários do Circo Social também participaram do evento. No estande os visitantes puderam conhecer o projeto e saber da importância de ser um voluntário para a vida pessoal e também profissional, já que é possível obter experiência profissional ao ser um voluntário, como relacionamento interpessoal, atendimento ao público, organização, entre outras. Os alunos também puderam se divertir e tirar fotos à vontade com as personagens que o Circo Social levou ao evento.

Para a professora de sociologia Bruna Vidal Rauen, uma das organizadoras da feira de profissões, o evento foi de grande importância para os alunos do curso Técnico em Administração, pois puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas. Além disso, proporcionou aos alunos do colégio a experiência de conhecer diferentes profissões, e assim colaborar nas escolhas profissionais. “O simpósio Mundo do Trabalho, realizado nas dependências do Colégio Barão de Antonina de Rio Negro, tem como principal objetivo capacitar os alunos do curso Técnico em Administração a planejar, organizar e dirigir um evento de grande porte, colocando em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Além disso, o evento estimula a colaboração, o trabalho em grupo e a interação entre as turmas, que apesar de terem recebido funções específicas, ajudaram-se em todos os momentos. A feira de profissões é também uma fonte de inspiração, pois proporciona aos alunos o conhecimento sobre as diversas profissões existentes, bem como os prós e contras de cada uma delas, facilitando as escolhas futuras”, comentou.

Além da feira de profissões, houve também a palestra com a psicóloga Loriane Heide, que demonstrou aos alunos o seu desenvolvimento profissional na área, e também ofereceu técnicas para auxiliar os alunos a fazerem as suas escolhas profissionais. Ainda na quarta-feira, já no período da noite, foi realizada a palestra com o tema “O desafio de ser empreendedor num mundo de operários”, apresentada por Julio Cesar de Almeida, que é coach pessoal e empresarial, líder coach, palestrante e analista comportamental.