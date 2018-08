Colégio Bom Jesus São José promove concurso de bolsas

O Colégio Bom Jesus São José oferta, por meio do projeto “Reconhecer e Crescer”, bolsas de estudo de 25 a 100% para alunos de escolas públicas que cursarão o Ensino Médio em 2019.

Para concorrer a uma das bolsas para a 1.ª, 2.ª e 3.ª séries do Ensino Médio, os interessados devem se inscrever entre os dias 3 e 21 de setembro mediante o preenchimento de ficha de inscrição disponível no site do Colégio Bom Jesus e entregue na secretaria do Colégio.

“O Bom Jesus acredita no potencial das pessoas e busca concretizar isso em ações. O programa de bolsas é uma delas. Com ele buscamos ofertar a estudantes de escolas públicas acesso a uma formação completa e humana”, relata a gestora da Unidade de Rio Negro, Zeliane Maria Virgilio Trisotto.

Serviço

Bolsas de estudo | Colégio Bom Jesus São José

Inscrições: até o dia 21 de setembro.

Provas: 25 de setembro para os alunos que desejam ingressar na 2.ª ou 3.ª séries do Ensino Médio em 2019. Das 8h às 10h ou das 13h30 às 15h30.

28 de setembro para os alunos que desejam ingressar na 1.ª série do Ensino Médio. Das 8h às 12h ou das 13h30 às 17h30.

Onde: Colégio Bom Jesus São José – Rua Cel. Nicolau Bley Neto, 684 – Centro – Rio Negro (PR).

Mais informações: (47) 3641-7650 ou na secretaria do Bom Jesus São José.