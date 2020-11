Colégio Cívico-Militar: consulta pública aprova mudança em Rio Negro

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) encerrou na noite de quarta-feira (04) a Consulta Pública sobre a implementação do modelo Cívico-Militar – realizada em 216 escolas do Paraná.

Do total de instituições em que a consulta ocorreu, 186 colégios aprovaram o novo modelo, 25 optaram por manter o modelo tradicional e em cinco escolas o quórum absoluto (mais da metade do total) não foi alcançado. Foram mais de 74 mil participantes nas comunidades escolares.

O processo de consulta pública começou na terça-feira, dia 27, e conforme a Lei que regulamenta os Colégios Cívico-Militares, foi prorrogado até às 20h de quarta-feira (04). Do total de votos, 55.443 foram favoráveis ao novo modelo. A comunidade escolar de cada instituição é composta de pais e responsáveis dos alunos, professores e funcionários das escolas, além de estudantes a partir de 18 anos.

Em Rio Negro as comunidades escolares do Colégio Estadual Dr. Ovande do Amaral e do Colégio Estadual Caetano Munhoz da Rocha aprovaram o novo modelo.

Confira o resultado final e a apuração completa escola por escola.

A partir do encerramento da consulta pública, o processo envolve uma análise final para que seja aprovada a efetiva participação da instituição no programa dos Colégios Cívico-Militares. Nos colégios em que a comunidade escolar votou pela migração e que a Seed-PR aprovar a mudança, a implementação do novo modelo inicia em fevereiro de 2021, com o início do calendário escolar.

CONSULTA PÚBLICA — Estiveram sob consulta colégios em regiões com alto índice de vulnerabilidade social, baixos índices de fluxo e rendimento escolar, conforme a legislação aprovada pela Assembleia Legislativa. Era necessário que mais de 50% das pessoas aptas a votar na escola participassem da consulta, e que a maioria simples dos votantes (50% e mais um voto) fosse favorável ao programa para aprovar a mudança.

O Programa dos Colégios Cívico-Militares do Paraná é maior do país na área, com investimento de cerca de R$ 80 milhões. O valor é direcionado a cerca de 129 mil alunos.

MODELO CÍVICO-MILITAR – A nova modalidade de ensino será aplicada em escolas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Os colégios vão contar com aulas adicionais de Português, Matemática e Civismo, que vão permitir aos estudantes o aprofundamento no estudo sobre leis, Constituição Federal, papel dos três poderes, ética, respeito e cidadania. No Ensino Médio, haverá também a adição da disciplina de Educação Financeira.

Além das questões curriculares, outra mudança trazida pela nova modalidade é a gestão compartilhada entre civis e militares. O diretor-geral e o diretor auxiliar, bem como a ministração das aulas, permanecem sendo de responsabilidade dos professores da Rede Estadual. O diretor cívico-militar, subordinado ao diretor-geral da instituição, será responsável pela infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares. Conforme o tamanho da escola, haverá também de dois a quatro monitores militares.

CREDENCIAMENTO – O processo de inscrição para Diretor-geral dos Colégios Cívico-Militares destinado aos profissionais da Educação está aberto. Veja mais detalhes e consulte o edital em: http://www.educacao.pr.gov.br/credenciamento_diretores.

Veja como será o uniforme dos colégios cívico-militares em Rio Negro

O uniforme dos Colégios Cívico-Militares no Paraná será uma farda azul, de acordo com a Secretaria da Educação e do Esporte (Seed). O modelo da vestimenta foi divulgado pela pasta.

As fardas, que servirão como uniforme dos Colégios Cívico-Militares, serão fornecidas pelo governo gratuitamente. Haverá um agasalho completo, camisetas e também um uniforme especial para eventos públicos. Confira o modelo:

O uniforme contará com a identificação do aluno e nos braços uma tarjeta indicando o turno e a série que o estudante está cursando. Existe a possibilidade do uso de boinas.