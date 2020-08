Coluna #Em Off

Vamos lá… as eleições serão somente em novembro, mas o circo já está armado.

Em Rio Negro parece que vamos ter quatro candidatos, será? Mesmo que aconteça essa possibilidade a eleição deve se polarizar entre os atuais pré-candidatos Alceu Swarowski e James Valério.

Os outros dois pré-candidatos Gari Kiatkoski e Bruno Alves devem correr por fora, isso se foram cabeça de chapa. O nome do Gari vem sendo ventilado como um possível candidato a vice-prefeito, o problema está no Podemos, o partido a nível nacional tem o entendimento que todos os diretórios municipais devem lançar candidaturas próprias na eleição majoritária. Mas será que o vereador radialista vai desta vez? Poucos estão acreditando???

Já que estamos falando de vice, na cidade de Rio Negro, em Mafra falaremos mais adiante… Tudo está indicando que poderemos ter uma surpresa na vice do pré-candidato James Valério. Um nome do meio empresarial pode pintar. Segundo algumas fontes e alguns esquilos do Seminário, o nome do atual gerente do Sesi, Marcelo Olsen, vem ganhando força a cada dia que passa. Um desses esquilos ainda conta que nas pesquisas Olsen chega a ficar na frente de outros possíveis nomes, que hoje ocupam assentos na Câmara de Vereadores. Muitos até acham que Marcelo deveria ser cabeça de chapa! Vamos aguardar…

Na pré-candidatura do Alceu os esquilos contam que também pode pintar o nome de um empresário ou de uma mulher na vice.

Vamos para o outro lado da ponte onde…

Diferente de Rio Negro, Mafra não terá uma eleição polarizada, a todo o momento um novo nome aparece como pré-candidato. Porém a tendência, e a aposta desta coluna, é que o embate seja mesmo entre 3 a 4 candidatos.

O PT desistiu da candidatura própria a prefeito, o partido vai apenas concorrer nas eleições proporcionais com o objetivo de reconquistar uma cadeira na Câmara de Mafra. Cadeira que ocupou na legislatura 2005-2008 quando o professor Miguel Ângelo Dietrich foi eleito pela sigla em 2004.

Parece que o Werka, que ingressou no PP pelas mãos do ex-deputado estadual Silvio Dreveck de São Bento do Sul, desistiu da sua pré-candidatura, está pescando nos rios do Pará.

O DEM que durante a janela partidária viu seu quadro de filiados aumentar recebendo vários filiados do PP, entre eles o vereador Adilson Sabatke, se reúne nos próximos dias para indicar que será o seu pré-candidato a prefeito. O partido pretende ter candidato próprio nas urnas no dia 15 de outubro, Sabatke, Antônio Cidral e o ex-prefeito Paulinho Durtra, brigam pela indicação.

Adriana Dorneles segue em busca do candidato a vice-prefeito perfeito. Parece que o MDB pode pintar na chapa… Se não a solução será caseira mesmo com o ex-vereador e ex-vice-prefeito Clecio Witt.

O vereador Edenilson Schelbauer, que nesta semana testou positivo para Covid-19, vem se colocando como a única alternativa da oposição. Procurado para ser candidato a vice Schelbauer diz não abrir mão da sua pré-candidatura, e assim como outros também corre para achar seu candidato a vice-prefeito, já que o padre uma hora é, outra oura não é, e na outra não sabe.

E o vereador Witinho para onde vai? Essa é a resposta que muitos querem saber. Será que vai a reeleição e busca uma cadeira na Câmara? A aposta da coluna é que ele será vice do Saliba… aliás já cantamos esta pedra aqui há mais de um mês atrás!

Vicente Saliba é um dos pré-candidatos que vem trabalhando em busca de uma composição sólida. Segundo uma fonte próxima ele vem mantendo conversas com vários partidos e diferente do que dizem o seu candidato a vice ainda não está realmente definido, por mais que anuncie o Wittinho. Águas ainda podem rolar por debaixo da ponte do rio Negro

Quem já bateu o martelo é o Podemos que tem como pré-candidato a prefeito o ex-secretário municipal Emerson Mass. A advogada Celina Dietrich deverá ser a sua companheira de chapa.

Nahum Zaine é outro pré-candidato que busca um vice. Estão especulando eu poderá ser o Barreto, principalmente após dos dois trocarem acenos e elogios nas redes sociais.

Mas segundo o próprio Barreto do PSC diz que já fechou com o professor Ronaldo, mas têm gente que diz que o martelo não está 100% batido ainda. Mas pergunto que outras opções ele têm?

E o Bello – que também é pré-candidato a prefeito – vai mesmo correr nas eleições ou seria só um balão de ensaio como sempre?

É capaz da metade destes pré candidatos e vices, ainda se lançarem todos a vereador e ficar uns 3 candidatos somente? Vamos aguardar!

Outra coisa, a questão das contas do Gaiteiro pela Câmara, talvez será um dos pivôs disto tudo. Pelo que sinto está havendo uma tática pelo PMDB nisto tudo, inclusive envolvendo uma eventual candidatura a vice do Saliba!… É aguardar para ver!