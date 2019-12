Coluna EmOFF #05

Nesta terça-feira, dia 17, os rio-negrenses conheceram o novo presidente da Câmara, é o vereador Sidney Wolter, que foi eleito por unanimidade com 9 votos a favor. Sidney assume o comando do legislativo no dia 1º de janeiro.

Completam a mesa diretora os vereadores Odair Pereira – vice-presidente, Alessandro Von Linsigen – 1º secretário e Rodrigo Gondro – 2º secretário.

Nenhuma surpresa na eleição de uma Câmara que não tem oposição e é totalmente alinhada com o executivo municipal. Alguns vereadores irão ter muita dificuldade nas eleições para pedir mais um voto de confiança para população.

Nelson Rodrigues já dizia: “Toda a unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar”. A oposição, a discussão, a discordância é importante para que exista um equilíbrio na democracia e principalmente entre os poderes. A Câmara de Vereadores não pode ser uma extensão da Prefeitura. Esperamos que nas próximas eleições tenhamos uma oposição no legislativo.

E o novo se rendeu em Mafra. A advogada Adriana Dornelles, depois de anunciar a sua desfiliação do partido Novo e a busca por outra agremiação, anunciou sua filiação no PSDB. Sim, a Adriana Dornelles agora é tucana de carteirinha.

Ela chega ao ninho tucano com status de pré-candidata a prefeita de Mafra, deixando um partido que largou ela ao vento e indo para um partido antigo e tradicional na política. Em Mafra o PSDB perdeu espaço, não elegeu nenhum vereador na última legislatura. Adriana terá o trabalho de reconstruir o partido e de explicar a sua escolha.

Quem não deve ter gostado muito é o dentista Jonas Schultz que pretendia liderar o partido nas eleições municipais do ano que vem, possivelmente como candidato a prefeito pela sigla. Algo natural após a sua candidatura a deputado estadual nas eleições de 2018.

Uma dobradinha Adriana/Jonas não pode ser descartada, mas é algo quase que impossível, já que, dizem por aí, que quem poderia pintar como vice da Adriana é o Emerson Mass do Podemos.

Agora e como fica o Sá Ribas, atual presidente da CDL, corria nos bastidores que ele viria como candidato a vice-prefeito da Adriana Dornelles???

Quem respirou aliviado foi o Jeferson Lopes que viu um dos nomes sair da sua sombra, já que existia a chance da Dornelles ir para o PSL. Porém, existem outros nomes na sombra do atual diretor da Maternidade dona Catarina Kuss.

O vereador Edenilson Schelbauer também vem se colocando como pré-candidato a prefeito pelo PL (antigo PR). Ele busca se colocar como candidato de oposição a qualquer nome que venha com o apoio do Wellington Bielecki.

Quem está de malas prontas para aportar em uma nova sigla é o vereador Dimas Humenhuk, ele não esconde de ninguém o seu descontentamento com a possível pré-candidatura do empresário Antonio Naum Zaine pelo PTB. Dizem que já têm até vereador querendo sair do partido… Seria verdade??? Vamos aguardar!

Falando nisso vários vereadores de Mafra estão de malas prontas para mudarem de partido na janela partidária que abre no mês de março. Tem partido que pode ficar com apenas um vereador, outros sem vereadores, assim como partidos que não elegeram ninguém ganhar vereador.

Chegamos a mais um final de ano, 2020 está logo ali, de braços aberto nos esperando com novidades e desafios. Um ano eleitoral que promete com uma possível eleição polarizada em Rio Negro – Alceu Swarowski x James Valério – e uma eleição em Mafra onde um candidato poderá ser eleito com quatro ou cinco mil votos, caso esse número excessivo de postulantes ao cargo de chefe do executivo se mantenha. Vamos aguardar para ver…

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para todos e até a EmOff #06!