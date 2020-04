Coluna EmOff – 18 de abril

Deixou o governo

A semana foi de mudanças no secretariado do prefeito Wellington Bielecki. O secretário da Fazenda e Planejamento Enalto Gondrige deixou a pasta e voltou para função de fiscal da fazenda no governo do estado. A saída de Gondrige obrigou com que mudanças fossem feitas no primeiro escalão do governo municipal de Mafra.

Pela porta da frente

A saída foi amigável e por questões profissionais. Enalto foi um dos braços direitos de Wellington durante este mandato assim como no anterior, foram mais de cinco anos a frente da pasta de finanças onde deixa um legado, que foi o saneamento das contas do município.

Assumiu

Quem assume agora a Secretaria da Fazenda é o economista Alexandre Solesinski. Ele já fazia parte do secretariado de Bielecki, estava à frente da pasta da administração, antes também ficou por um período na chefia de gabinete.

Voltou

Com a dança das cadeiras no secretariado o chefe de gabinete Rodney Medeiros voltou para a Secretaria de Administração, cargo que já ocupou antes no atual mandato do Wellington como no anterior.

Menos pré-candidatos

Depois da dança das cadeiras nos partidos Mafra que tinha uns 18 pré-candidatos a prefeito, viu o número cair nesses dias. A confirmação da pré-candidatura do Vicente Saliba talvez tenha sido um dos fatores.

Na jogada (1)

O DEM talvez tenha sido um dos partidos que mais foi beneficiado na janela partidária, tanto que ensaia uma candidatura própria a prefeito. Antes sem acento na Câmara passou a ter uma cadeira, o vereador Adilson Sabatke que se filiou no partido. Além do mandato o partido foi um dos que mais cresceu em número de filiados, recebeu de braços abertos ex-filiados do Progressistas que não estavam contente com a briga interna no partido.

Na jogada (2)

O Progressistas perdeu um vereador, mas ganhou um pré-candidato a prefeito, o ex-vereador Hebert Werka assinou a ficha de filiação do partido e chega na sigla pelas mãos do alto clero estadual.

Procurando um vice

A advogada Adriana Dornelles, que foi candidata a deputada federal nas últimas eleições pelo partido Novo, e agora está no comando do PSDB mafrense está mantendo conversas com nomes para o seu candidato a vice-prefeito. Um tucano contou a esta coluna que aconteceu uma conversa com cardápio italiano – macarronada – com o vereador Edenilson Schelbauer, e durante o jantar o convite foi feito. Seria isto verdade, ou é “fofoca da oposição”? Mais à frente veremos

União

Dois pré-candidatos a prefeito – Nahum Zaine e Emerson Mass – pelo jeito estão mudando de idéia e pesando em unir forças com o Hebert Werka. Reunião entre eles e seus grupos estão sendo realizadas na tentativa de fecharem um chapa. Quem também pode encosta nesse grupo é o vereador José Marcos Witt (Witinho)