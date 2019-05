Com novo comando, PM de Rio Negro deverá intensificar segurança em torno da praça João Pessoa

Natural de Morretes, 1º tenente Paulo Eduard Antonio Lemes, comandou por 15 anos o 5º Batalhão da Policia Militar de Londrina, agora comandará Polícia Militar de Rio Negro. Em entrevista exclusiva à Gazeta, afirmou que Rio Negro precisa com urgência de reforço policial, pois conta atualmente com apenas 19 PMs. Uma das primeiras ações é “botar ordem” nos constantes episódios de violência em torno da praça João Pessoa

O 1º tenente Paulo Eduard Antonio Lemes de 36 anos, tomou posse na manhã da segunda-feira (13/05), o comando dos 28º Batalhão de Polícia Militar – 2ª CIA de Rio Negro, onde atende também os municípios de Piên, Campo do Tenente e Quitandinha. 1º sargento Maurer, vinha respondendo interinamente o comando temporário.

Paulo, substitui o 1º tenente Diego Moscozo Sanches, que foi transferido para a Academia Policial de Guatupê de Curitiba, que já estava no comando da 2ª CIA de Rio Negro, desde o ano de 2015.

Paulo Eduard é natural de Morretes/Pr, onde ingressou na Policia Militar do Paraná no ano de 2003, fazendo a escola na Academia Policial Militar de Guatupê em São José dos Pinhais e vinha comandando o 5º Batalhão da Policia Militar de Londrina, onde ficou à frente durante 15 anos. O tenente Eduard, durante estes 15 anos à frente deste batalhão, fundou a ROTAM em 2007 e comandou durante três anos o serviço de inteligência, até então, um recorde.

Segundo o 1º tenente Eduard, a 2ª CIA de Rio Negro, conta com apenas 19 policiais sendo necessário o aumento do efetivo para o atendimento da população. “Rio Negro tem característica de ser uma cidade calma, mas precisamos de reforço policial, para coibir ações de criminosos que podem vir de fora da cidade e ao mesmo tempo para que se atue no trabalho preventivo de segurança”, destaca.

Inclusive em conversa com o prefeito Milton Paizani, solicitou que quando da formação de novos policiais, por meio da academia de polícia do estado, que sejam destinados mais soldados para o município de Rio Negro.

“É uma responsabilidade muito grande, estou chegando agora, trazendo novidade de trabalho e minha expectativa em relação à unidade é trabalhar bastante e entregar um bom serviço à comunidade”, destacou.

SEGURANÇA NA PRAÇA JOÃO PESSOA

Questionado por nossa reportagem, sobre a segurança na praça João Pessoa, o tenente Eduard, já constatou ser elevado índice de uso de álcool e drogas e vai intensificar o patrulhamento, para coibir estas ações e colocar ordem para que as famílias voltem a frequentar este local e fazer com que a comunidade se sinta segura com o trabalho da polícia, frisou a nossa reportagem.