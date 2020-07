Com novos testes, Mafra ultrapassa os 113 casos de covid-19; juntas as duas cidades já registram 178 casos

Com os novos testes rápidos realizados no último final de semana em Mafra, pelo programa “Testa Mafra”, onde 585 testes rápidos feitos na população urbana, destes, 42 novos casos foram detectados, somados aos 17 novos casos, com resultados vindos do Lacen, totalizando assim 113 casos até o momento em Mafra.

Dos 113 casos, 46 já foram recuperados e 66 pacientes continuam em tratamento domiciliar. Atualmente são 59 casos suspeitos em análise e 99 monitoramentos e 1 óbito até o momento, ocorrido no final desta semana. Já foram realizados 1704 exames.

Em Rio Negro no último fim de semana, 7 novos casos foram registrado pela Secretaria de Saúde, totalizando até o momento 65 casos. Destes, 37 já estão recuperados, 19 estão em tratamento domiciliar e um está na UTI. Mais 74 casos suspeitos, 125 sendo monitorados e 565 casos foram descartados e 3 óbitos registrados até o momento. O último neste final de semana.

Covid-19 faz sua primeira vítima fatal em Mafra

O primeiro óbito de um morador de Mafra por convid-19 foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Mafra na manhã de ontem (14/07).

O paciente mafrense tratava de um linfoma, tinha 62 anos e foi internado em Joinville, onde realizou coleta para o exame da Covid-19 no dia 09 de julho. Em seguida foi transferido para Canoinhas, falecendo no dia 11 de julho. O resultado do exame foi encaminhado, pelo LACEN em Florianópolis, no dia 12 de julho, para o município de origem da coleta (Joinville).

A Prefeitura de Mafra destaca ainda que o paciente não passou pelo sistema de Saúde do município: ESF, UPA ou hospital São Vicente de Paulo. A Secretaria de Saúde tomou conhecimento do ocorrido no final da tarde de segunda-feira, 13 de julho, por familiar do paciente. Foi solicitada então, ao hospital em Joinville, a confirmação do resultado positivo para Covid-19. A confirmação foi encaminhada para Mafra na manhã de terça-feira, 14 de julho.

Rio Negro já contabiliza 3 óbitos

Na noite da última sexta-feira 10, a Secretaria de Saúde confirmou o terceiro óbito por covid-19 em Rio Negro. A vítima é uma paciente do sexo feminino, com 55 anos, residente na localidade de Ovelhas, a qual teve óbito domiciliar sem causa aparente. Porém, algumas pessoas ligadas a vítima, contestam a sua morte por covid-19, ela teria outra enfermidade e sua morte pode não ser causada diretamente pelo coronavírus,

Na região do planalto norte catarinense:

Nos 11 municípios da região levantados, 907 casos já são registrados, com 16 óbitos. Três Barras continua sendo o município com maior número de casos, seguido de São Bento do Sul 211 e Canoinhas com 174 casos. Já o número de óbitos está sendo liderado pela cidade de São Bento do Sul com 6 até o momento. Mafra já ocupa a 4ª colocação em número de casos no s 11 municípios da região pesquisados. Veja abaixo o detalhe de cada município pesquisado:

– Mafra 113 casos, 46 recuperados, 01 óbito

– Itaiópolis 08 casos, 02 recuperados e 02 óbitos

– Papanduva 26 casos, 17 recuperados, 04 óbitos

– Monte Castelo 10 casos, 7 recuperados, nenhum óbito

– Três Barras 253 casos, 244 recuperados, nenhum óbito

– Canoinhas 174 casos, 134 recuperados, 03 óbitos

– Irineópolis 1 caso, 0 recuperado, nenhum óbito

– Porto União 18 casos, 16 recuperados, nenhum óbito

– Rio Negrinho 93 casos, 73 recuperados, nenhum óbito

– São Bento do Sul 211 casos, 155 recuperados, 06 óbitos

– Campo Alegre 12 casos, 06 recuperados, nenhum óbito

Na região do suleste paranaense:

Nos 10 municípios vizinhos de Rio Negro, a cidade de Araucária lidera o ranking negativo de maior número de casos com covid-19 com 895 casos, seguido de Fazenda Rio Grande com 636 casos, em terceiro, supreendentemente aparece o município de Quitandinha com 111 casos, onde só neste final de semana, 26 novos casos. Rio Negro já aparece em 4º lugar com 65 casos, superando a Lapa que sempre esteve a frente.

Já em números de óbitos, os municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande estão empatados com 19 mortes por covid cada um, seguido de Rio Negro com 03 óbitos. Veja abaixo a situação em cada município:

– Rio Negro 65 casos, 37 recuperados, 3 óbitos

– Lapa 85 casos, 60 recuperados, nenhum óbito

– Campo do Tenente 33 casos, 08 recuperados, 02 óbitos

– Quitandinha 111 casos, 66 recuperados, 01 óbito

– Mandirituba 107 casos, 59 recuperados, 01 óbito

– Fazenda Rio Grande 636 casos, 267 recuperados, 19 óbitos

– Araucária 895 casos, 524 recuperados, 19 óbitos

– Piên 06 casos, 04 recuperados, nenhum óbito

– Agudos do Sul 39 casos, 32 recuperados, nenhum óbito

– Antonio Olinto 08 casos, 08 recuperados, nenhum caso