Começou a campanha para a eleição dos conselheiros Tutelares de Rio Negro

Assim como em uma eleição de prefeito, vereador a eleições dos novos conselheiros Tutelares de Rio Negro tem a sua campanha eleitoral. As regras são as mesmas de uma campanha normal, apenas com algumas adaptações de acordo com a realidade de cada município.

Os candidatos têm até o dia 4 (sexta-feira) para buscarem os votos juntos a população. A eleição será, assim como nas eleições gerais, no primeiro domingo de outubro, no dia 6, das 8h às 17h. Porém o local de votação é único, no Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro.

Para votar basta levar o Título de Eleitos e um documento com foto. O voto não é obrigatório.

Conheça os candidatos: