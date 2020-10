Comércio rionegrense quer a reabertura da Jucepar em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Após a reportagem deste jornal na edição do dia 17/06/20, informando que Junta Comercial de Rio Negro (Jucepar) iria fechar seu escritório no município rionegrense, causou enorme insatisfação e preocupação aos comerciantes e empresários de Rio Negro.

De lá para cá houve pedidos e tentativas de reabertura do escritório em Rio Negro, inclusive pressão no executivo e vereadores para que a situação fosse revertida.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nesta terça-feira (13) os vereadores de Rio Negro aprovaram um requerimento solicitando que o executivo municipal trabalhe para que o escritório da Junta Comercial do Estado do Paraná – Jucepar seja reaberto no município.

O escritório da Jucepar funcionava nas sede da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro – ACIRN, onde pagava aluguel, fato que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR julgou ilegal, fazendo com que o escritório fosse fechado.

O espaço e a estrutura para o atendimento, além de ratear com a Jucepar os custos de manutenção, a Prefeitura cedia um funcionário para ser o relator dos processos.

Com o fechamento contadores e empresários que necessitem dos trabalhos da Junta Comercial, como abertura de firmas ou proceder alterações contratuais, estão fazendo os serviços de forma on-line.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os vereadores sugerem que o escritório seja aberto junto a atual sede da Câmara no antigo prédio do Fórum de Rio Negro que está com salas vazias.

Na justificativa do requerimento os vereadores destacam que a reabertura do escritório da Jucepar facilitaria a abertura de novas empresas no município.