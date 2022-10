Comitiva tropeira refaz o Caminho das Tropas em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na última sexta-feira (14), Rio Negro recebeu uma comitiva de tropeiros que está refazendo o trajeto do “Caminho das Tropas”, vindos do Rio Grande do Sul até São Paulo. A comitiva tropeira – composta por quatro tropeiros e 13 muares – é uma iniciativa liderada pela Associação dos Tropeiros de Assis-SP.

Diversos cavaleiros rio-negrenses acompanharam a comitiva que chegou ao município pela Ponte Dr. Diniz Assis Henning, onde foi realizada a cerimônia de troca de bandeiras, e seguiu até o Clube dos Tropeiros Estrada da Mata, onde houve um jantar por adesão.

A cavalgada iniciou no dia 1 de setembro em Cruz Alta-RS e terá a duração de 32 a 35 dias, conforme as condições da viagem.

Confira algumas fotos.