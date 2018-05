Comunicado sobre as aulas nas escolas e creches de Rio Negro

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro avisa a toda comunidade escolar que na segunda-feira as creches municipais funcionarão em regime de plantão. Transporte escolar somente para as escolas Ana Zornig e João Braz de Oliveira. As demais escolas funcionarão normalmente com os alunos que puderem ir. A Secretaria pede a compreensão de todos.

