A localidade, próximo a praça do pedágio, está no escuro

Atendendo uma reclamação dos moradores da localidade do Tijuco Preto, os vereadores solicitaram que sejam instalados postes de energia elétrica nas ruas da comunidade para o fornecimento da iluminação pública. Conforme verificado pessoalmente pelos parlamentares a localidade, próximo a praça do pedágio, está no escuro trazendo transtorno aos moradores.