Neste final de semana a Comunidade Evangélica Luterana de Rio Negro realizará três palestras com o foco na família. A entrada é gratuita. As palestras serão ministradas pelo Psicólogo Vilnei Roberto Varzin, de Pelotas-RS. A igreja fica localizada na Rua Bom Jesus, nº 255, no Centro de Rio Negro. Confira a programação completa na imagem.