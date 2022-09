Comunidades de Rio Negro terão oficinas de culinária ofertadas gratuitamente

No último dia 30, o Centro de Convivência Henrique Witt do bairro Alto realizou uma reunião com os usuários que frequentam o local para apresentar as “Oficinas de Culinária” que serão ofertadas àquela comunidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No total serão ofertadas 14 oficinas de curta duração por meio do contrato realizado pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A carga horária de cada oficina será de 15 horas.

Entre as oficinas que serão ofertadas estão:

Preparo de carnes, aves e peixes

Preparo de pizzas

Preparo de sopas

Massas e risotos

Preparo de pães

Comida de boteco

Doces finos

Técnicas de preparo de salgados

Preparo de bolos

Preparo de bolachas

Hamburguer gourmet

Culinária trivial

Preparo de sobremesas

As oficinas também serão ofertadas à comunidade da Vila São Judas Tadeu, Vila Ema e loteamentos daquela área de abrangência, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Trata-se de uma importante iniciativa que tem por objetivo oportunizar um aperfeiçoamento culinário, com foco na empregabilidade e no empreendedorismo, além de fortalecer os vínculos pessoais, comunitários e sociais das pessoas pertencentes às comunidades que serão beneficiadas com as oficinas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições estão sendo realizadas diretamente no Centro de Convivência e no CRAS no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Requisitos: idade a partir de 16 anos, ensino fundamental incompleto, ser morador do bairro Alto, Vila São Judas Tadeu, Vila Ema ou loteamentos localizados naquela área de abrangência.