Comunidades do Laranjal e Maitaca recebem nova academia ao ar livre

É fato comprovado que exercícios físicos fazem bem ao coração, fortalecem os ossos, aumentam a resistência, trazem mais energia, melhoram a autoestima, afastam a depressão e contribuem para conquistar uma longevidade saudável. Além disso, proporcionam a socialização de pessoas de diferentes etnias, idades, sexo e classes sociais.

Pensando nisso, a Prefeitura de Rio Negro investe constantemente em saúde e lazer para a população. Nesta quarta-feira as comunidades do Laranjal e Maitaca receberam uma nova opção para a prática de exercícios físicos. A Prefeitura concluiu a instalação da academia ao ar livre. O prefeito em exercício, Alessandro von Linsingen, esteve no local acompanhando a conclusão da instalação.

A ação visa promover a saúde e o lazer, com perspectivas de qualidade de vida coletiva de forma gratuita à população rio-negrense. O espaço oferece equipamentos para fazer musculação e outros exercícios. Além dos equipamentos, há uma placa com orientações sobre alongamento e como utilizar cada aparelho.

Os equipamentos das academias ao ar livre não têm peso e usam apenas a força do corpo para exercícios de musculação e alongamento. Trata-se de um sistema que se adapta ao usuário utilizando o peso do próprio corpo, criando resistência e gerando benefício personalizado, independente de idade, peso e sexo.