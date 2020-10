Confeiteira rionegrense será homenageada na Câmara pela participação no programa Masterchef

Na última semana, os vereadores de Rio Negro aprovaram durante a sessão ordinária da Câmara uma Moção de Aplausos para a confeiteira Mariléia Verônica Zielinski.

Mariléia participou do reality gastronômico Masterchef.

A homenagem à confeiteira rionegrense se deve pelo fato dela ter ficado entres os 50 finalistas. Ela participou do reality junto com pessoas de várias regiões do pais. Divididos em equipes eles realizavam as rotinas das provas à distância.

A equipe de Mariléoa tinha o apelido de ‘Erick Jacquin’ em homenagem ao chef de cozinha francês, destaque no Programa Masterchef.

