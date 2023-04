Confira a Operação Especial e previsão de tráfego para o trecho da Arteris Litoral Sul neste feriado

A concessionária orienta os motoristas para que façam revisão em seus veículos antes de pegar a estrada e planejem o deslocamento incluindo pontos de descanso no trajeto

São José dos Pinhais, 27 de abril de 2023. As equipes da Arteris Litoral Sul já estão mobilizadas para atender a demanda maior de tráfego estimada para o feriado de 1º de maio – Dia do Trabalhador.

São esperados cerca de 1 milhão de veículos entre a sexta-feira (28), e a segunda-feira (01), um movimento até 30% maior do que em dias normais, entre a BR-116 no Contorno Leste de Curitiba, a BR-376 passando pela Serra do Mar, e a BR-101 em Santa Catarina.

O pico previsto na saída do feriado será na sexta-feira (28), com 258 mil veículos, e movimento maior das 11h às 22h. No sábado (29) entre 08h e 15h, e no retorno na segunda-feira (01), com fluxo intenso entre 10h e 22h.

As obras também terão restrições no período, exceto para locais onde há obras fixas e seguirão com tráfego restrito.

Confira os pontos:

– Na BR-116 no Contorno Leste, km 96,9, sentido sul, devido a obras de recuperação da passarela;

– Na BR-376 em Guaratuba, entre o km 668 e 669, devido a obras de estabilização de cortina, e de recuperação;

– Na BR-101 em Palhoça, no km 232,5, no Morro dos Cavalos, devido a obras de estabilização de talude.

Outros pontos devem apresentar lentidão, como na região de Curitiba, no Contorno Leste, no trecho da Serra do Mar, entre Garuva e Joinville, segmentos entre Barra Velha e Porto Belo e ainda na Grande Florianópolis.

O usuário terá informações em tempo real sobre as condições do tráfego através do perfil da concessionária no Twitter @Arteris_ALS, e pelo canal de atendimento ao usuário 0800 725 1771.