Confira a programação da 19ª Festa da Colonização de Rio Negro

Na próxima quarta-feira, dia 15 de novembro, o Município de Rio Negro completa 153 anos de emancipação política. Para comemorar, nos dias 17, 18 e 19 de novembro será realizada a 19ª Festa da Colonização com uma vasta programação para toda a família.

O evento será realizado no Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes. Neste ano o acesso ao local será pela Av. Ildefonso Camargo Melo (rua do Detran). Um belo portal de identificação da festa será montado no local de acesso.

Todos os dias haverá completa praça de alimentação e bebidas, exposições, feiras e parque de diversões. Não deixe de prestigiar esse evento feito para toda a família! Não haverá a cobrança do estacionamento, que terá toda a segurança necessária.

A realização é da Spinelli Produções, com apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo. A programação conta com três dias de festa, sendo dois gratuitos.

DIA 17 (SEXTA-FEIRA)

A festa inicia no dia 17 de novembro, sexta-feira, a partir das 17h, com o Baile da Melhor Idade e show com Jefferson e Diego. Para a ocasião também estão previstos shows locais e regionais, entre eles a cantora Kris Martins e show nacional com a Banda Maskavo.

Para o dia 17 a entrada será gratuita.

DIA 18 (SÁBADO)

A programação do dia 18 de novembro inicia às 15h com o Encontro da Colonização com Jogos Germânicos. A animação será com as bandas Chucrute Elétrico e Fridas. Neste dia também acontecem os shows regionais com Mallu Pichola, Charles e William, Wellington Pedro e o super show nacional com Cesar Menotti e Fabiano.

Para o dia 18 a entrada será mediante apresentação do ingresso que dá direito a uma pulseira. Com esta pulseira o visitante pode ir às 15h ao local do evento, sair e retornar a noite se desejar.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site www.oiingressos.com.br ou ainda nos postos de venda físicos em Mafra: Posto M7, Madrugadão Lanches e AC Farma; e em Rio Negro na Rilex Calçados, Afubra e Posto M7.

Até o dia 13/11 os rio-negrenses poderão obter o ingresso pela metade do preço. O ingresso solidário está disponível nos pontos de vendas físicos.

DIA 19 (DOMINGO)

Para o domingo, dia 19 de novembro, uma programação especial foi planejada para a Abertura do Natal em Rio Negro, iniciando às 10h, com o Show de Talentos da 19ª Festa da Colonização.

Essa programação do dia 19 será composta principalmente por apresentações das escolas municipais que acontecem até às 16h. Após, a partir das 16h30, inicia a concentração da Carreata de Chegada do Papai Noel, em frente a Casa Bucovina, que seguirá pelas ruas da cidade até o Parque de Eventos, levando o Papai Noel. Uma atração infantil está programada para os pequenos enquanto o Papai Noel fará o atendimento das crianças. À noite acontece o show com Henrique Dias e show nacional com Jeann e Julio.

