Confira as datas para as rematrículas e matrículas novas nas escolas de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica que as Rematrículas e Matrículas Novas para o ano letivo de 2022 estarão abertas no período de:

25/11 à 29/11 – Rematrículas: Cumprindo os protocolos sanitários de prevenção a COVID-19, serão enviados as rematrículas dos alunos para a casa e solicitar assinatura dos pais ou responsáveis, retornando junto a ficha de saúde atualizada, declaração de vacinação, comprovante de luz e telefone atualizado. As rematrículas em 2022 serão de forma online.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

30/11 à 03/12 – Matrículas Novas: Para todas as modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial. Por ser de forma presencial, deverão ser seguidos todos os protocolos sanitários com obrigatoriedade do uso de máscara, higienização das mãos, uso de caneta individual e distanciamento de 1,5 metros.

CRONOGRAMA PARA MATRÍCULAS NOVAS CMEIS:

30/11: Pré escola I e II

01/12: Berçário I e II

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

02/12: Maternal I

03/12: Maternal II

CRONOGRAMA PARA MATRÍCULAS PARA ESCOLAS:

30/11: Pré escola I e II

01/12: 1º ano

02/12: 2º e 3º ano

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

03/12: 4º e 5º ano

CRITÉRIOS PARA MATRÍCULAS NOVAS:

OBRIGATORIAMENTE RESPEITAR O RAIO ESCOLAR

Berçário I : 04 meses à 01 ano de idade até 31.03.2022;

: 04 meses à 01 ano de idade até 31.03.2022; Berçário II: 01 ano até 01 anos, 11 meses e 29 dias de idade até 31.03.2022;

01 ano até 01 anos, 11 meses e 29 dias de idade até 31.03.2022; Maternal I: 02 anos à 02 anos, 11 meses e 29 dias de idade até 31.03.2022;

02 anos à 02 anos, 11 meses e 29 dias de idade até 31.03.2022; Maternal II: 03 anos, à 03 anos, 11 meses e 29 dias de idade até 31.03.2022;

03 anos, à 03 anos, 11 meses e 29 dias de idade até 31.03.2022; Pré-Escola I: 04 anos completos até 31.03.2022;

04 anos completos até 31.03.2022; Pré-Escola II: 05 anos completos até 31.03.2022;

05 anos completos até 31.03.2022; 1º Ano: 06 anos completos até 31.03.2022;

06 anos completos até 31.03.2022; Documentos exigidos no Ato da Matrículas Novas: (original e ou xerox):

Certidão de Nascimento do Aluno;

RG e CPF do Aluno (para quem possuir);

Número de celular dos pais/responsáveis;

RG dos pais/responsáveis;

CPF dos pais/responsáveis;

Comprovante de Luz;

Cartão do SUS (aluno);

Declaração de Vacinação;

Declaração de Trabalho da mãe(para os CMEIS);

Declaração ou Histórico para alunos vindos de outros Estados;

25/11 à 17/12: Matrícula para 6º Ano/2022: Para os alunos que ingressarão para o 6º ano das Escolas Estaduais em 2022, os pais/responsáveis deverão acessar a área do aluno: www.areadoaluno.seed.pr.gov.br confirmando a vaga disponível na Escola ou Colégio Estadual ou solicitando vaga em outra Instituição de Ensino de sua preferência.

Haverá disponibilidade de vagas em todas as Unidades Escolares Municipais, sem a necessidade dos pais/responsáveis dormirem na fila para garantir vaga.

Senhores pais procurem a Unidade Escolar mais próxima de sua residência e efetivem a matrícula do seu filho. Toda criança tem o direito de estar na escola. É obrigação da família, pais, escola e governo garantir sua vaga.