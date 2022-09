Confira mais de 600 fotos do Desfile Cívico em Rio Negro

Um grande pĂșblico acompanhou na manhĂŁ deste domingo o tradicional Desfile CĂ­vico, que neste ano celebrou o BicentenĂĄrio da IndependĂȘncia do Brasil. A nova data foi definida por causa do tempo chuvoso no dia 7 de setembro, que ocasionou a transferĂȘncia do evento para este dia 18 de setembro.

O desfile ocorreu na Rua Dr. Vicente Machado, em Rio Negro, com a participação de diversas escolas e entidades, inclusive de outros municĂ­pios da regiĂŁo. O evento foi organizado pela Prefeitura de Rio Negro, atravĂ©s da Secretaria Municipal de Educação e com o importante apoio do 5Âș Regimento de Carros de Combate.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Confira mais de 600 fotos: