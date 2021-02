Conheça os serviços do CREAS Rio Negro

O CREAS é uma unidade de serviço da Assistência Social destinada ao atendimento de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social. Ou seja, aquelas em decorrência de: negligência, abandono, ameaça, maus tratos e violações de direitos, tais como: violência física, psicológica, sexual, patrimonial. Pessoas em situação de rua, práticas de ato infracional, fragilização ou rompimento dos vínculos, afastamento do convívio familiar, dentre outras.

O objetivo do trabalho social realizado com as famílias ou indivíduos é o combate a violação dos seus direitos, através de equipe especializada que desenvolve trabalho de orientação, proteção e acompanhamento sócio e psicossocial.

Seu público alvo se constitui em idosos, pessoas com deficiência, mulheres, crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua. Estes são acolhidos em suas demandas e passam a receber atendimento ou acompanhamento através de visitas domiciliares, atendimentos individualizados, bem como, encaminhamentos para demais serviços, sejam eles dentro da própria política de Assistência Social, como demais políticas setoriais.

A equipe técnica do CREAS constitui-se no momento por uma assistente social, uma psicóloga e um orientador social. Além de serviços gerais e estagiário para serviços administrativos.

As situações de violência ou violação de direitos chegam até o CREAS, através de denúncias registradas pelo disque denúncia nacional – disque 100, Ministério Público, Conselho Tutelar, Vara da Infância, unidades de saúde, instituições de ensino, demanda espontânea – quando a própria vítima busca pelo serviço. As denúncias podem ser feitas também diretamente na sede do CREAS situada a Rua Barão do Rio Branco, 518, Vila Militar em Rio Negro, ou ainda pelo telefone (47) 3642-0978.

Importante destacar que as denúncias podem ser realizadas de maneira anônima, garantindo assim a preservação da identidade do denunciante.

A violência é um problema ainda maior quando ninguém quer aceitar que ela existe!

Não se omita e denuncie!