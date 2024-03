Controladoria de Rio Negro participa da 3ª Semana de Integração TCE do Paraná

Nesta semana foi realizada em Curitiba a 3ª Semana de Integração do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O evento foi organizado pela Escola de Gestão Pública (EGP) e ocorreu no auditório do tribunal do dia 04 até esta quinta-feira.

A relação entre os controles internos municipais e o TCE-PR foi um dos temas abordados durante o evento. Na quarta-feira a controladora interna do município de Rio Negro, Jerusa Cleres Hack, juntamente com os controladores internos de Curitiba e Pinhais, participou de um bate-papo que foi mediado pelo auditor Eduardo Schnorr.

O evento Semana de Integração foi voltado para o público interno do TCE. A plateia seleta de auditores, analistas e coordenadores puderam ouvir sobre a experiência que a nova Prestação de Contas Anual (PCA) trouxe e os resultados obtidos.

A controladora interna de Rio Negro participou do evento a convite da equipe do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo (ProGov), que é a responsável pela implantação da nova PCA municipal.

Na oportunidade, os controladores falaram sobre as realidades dos procedimentos de trabalho implantado em suas unidades diante das expectativas do TCE-PR no sentido de fiscalização e orientação. Os profissionais comentaram sobre as dificuldades enfrentadas pelos órgãos de controle, pelos temores que os mesmos enfrentam no dia a dia e como as análises encaminhadas das prestações de contas estão ajudando nas rotinas internas e melhorias da gestão municipal.

Durante o bate-papo, a responsável pelo órgão de controle do município de Rio Negro enalteceu que foi uma honra ter recebido o convite para participar do evento, e que no primeiro momento a nova PCA causou pânico, pois era totalmente diferente dos modelos anteriores. Porém, segundo Jerusa, após perceber que aquelas análises apuradas seriam um instrumento para melhorar as políticas públicas municipais, passou a utilizar-se daqueles índices para solicitar melhorias nas áreas envolvidas aos secretários municipais.

O controle interno tem a função, por meio de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, assegurar a conformidade dos atos de gestão da respectiva entidade administrativa que está ligado.