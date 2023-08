Copa do Mundo Feminina: Prefeitura altera horário de expediente nesta quarta-feira

Rio Negro também apoia as mulheres no esporte! Por isso, a Prefeitura alterou, por meio do Decreto nº 91/2023, os horários de funcionamento de expediente em dias de jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino 2023.

No Decreto ficou estabelecido para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração direta e autárquica do Poder Executivo, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais, o horário de expediente da seguinte forma:

Para os jogos com início às 07 horas: o expediente será a partir das 09h30.

Para os jogos com início às 08 horas: o expediente será a partir das 10h30.

O Brasil enfrentará a Jamaica neste dia 02 de agosto, às 07h. Portanto, nesta quarta-feira o expediente na Prefeitura terá início às 09h30.

Na saúde o atendimento ficará com o expediente normal, sem alterações. Na educação, os jogos poderão ser assistidos nas escolas sem prejuízo nos horários das aulas.

O Governo do Estado do Paraná também publicou no dia 19 de julho, o Decreto nº 2844, que dispõe sobre o expediente a ser cumprido nas repartições públicas estaduais, no âmbito do Poder Executivo, nas datas dos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA Feminina 2023.

Caso se classifique para as oitavas de final, a Seleção Brasileira jogará no dia 08 de agosto em horário a ser definido.