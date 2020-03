Coronavírus: atrações culturais e turísticas estão suspensas em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro publicou o Decreto que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do município decorrente do COVID-19 (Coronavírus). O intuito é limitar a transmissão do vírus entre as pessoas. Confira o Decreto completo através do link: https://bit.ly/39YfnSz

No âmbito da Secretaria de Cultura e Turismo fica definido:

– Cancelada a Feira de Páscoa de Rio Negro;

– Cancelada a encenação da Paixão de Cristo;

– A Caminhada na Natureza – Caminhos do Seminário será adiada, ainda sem data definida;

– As Oficinas Culturais do município também serão adiadas;

– Suspensão das visitas a Biblioteca Pública e Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs;

– Suspensão de eventos culturais, turísticos e esportivos;

– O Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa, Espaços Culturais e seus anexos estarão fechados para visita por tempo indeterminado.