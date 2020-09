Coronavírus: casos aumentam na Roseira; prefeitura fará testes rápidos na localidade

A localidade da Roseira, em Rio Negro, tem registrado vários casos de Covid-19 nos últimos dias. Somente nesta quarta-feira (02) foram 13 confirmações.

Com o objetivo de controlar a situação a prefeitura fará testes rápidos na localidade no formato drive-thru. É possível fazer o exame com segurança sem sair do carro.

A ação será realizada em frente ao Mercado Roseira no dia 07 de setembro, das 9h às 11h30.

Serão destinados 100 testes rápidos para a população em geral acima de 13 anos de idade. Para participar basta apresentar um documento de identificação e o cartão do SUS. O tempo de espera para obter o resultado é de 20 minutos. É preciso aguardar dentro do veículo.

Atualmente a cidade de Rio Negro tem 310 casos positivos de Covid-19, sendo que 225 pessoas já estão recuperadas. Confira os últimos boletins divulgados: