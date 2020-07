Coronavírus: população de Rio Negro já pode usar o “Disque Denúncia”

Compartilhar no Facebook

O prefeito de Rio Negro, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto nº 021, de 17 de março de 2020, e considerando os Decretos Municipais vinculados com medidas de enfrentamento a pandemia pelo Covid-19, decretou a criação do “Disque Denúncia”, como canal de comunicação/denúncia entre a população e a Secretaria Municipal de Saúde, através da Equipe da Força Tarefa Covid-19.

A população pode denunciar aglomerações e demais ações que vão contra as medidas estabelecidas para o combate a Covid-19 (coronavírus).

Os telefones disponibilizados para o “Disque Denúncia” são:

(47) 9 8879-1221

(47) 9 8913-1425

(47) 9 8910-0194

Segundo o Decreto, que já está em vigor, o atendimento será de 24h por dia.

