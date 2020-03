Coronavírus SUS: app do Ministério da Saúde ensina como se prevenir

O aplicativo Coronavírus SUS, do Ministério da Saúde, tem como objetivo conscientizar a população sobre a doença por meio de notícias oficiais e orientações corretas de prevenção e identificação de sintomas. O app está disponível para download grátis em celulares Android e iPhone (iOS) e fornece, entre outras coisas, um mapa com as unidades de saúde mais próximas da localização do indivíduo e um formulário de autoexame para identificar uma possível contaminação.

