Corpo de Bombeiros do Paraná alerta sobre golpe de falsas vistorias. Leia a mensagem na íntegra:

Informamos que o Corpo de Bombeiros do Paraná não possui vínculo e nem realiza credenciamento de empresas particulares de venda de extintores e demais equipamentos. Desse modo, nenhum indivíduo ou empresa está autorizado a realizar vistorias, comercializar equipamentos ou oferecer serviços em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Caso tenha sido vítima de golpe por alguém que tenha utilizado o nome do Corpo de Bombeiros do Paraná, sem a devida identificação por farda e insígnias da Corporação, afirmando ser vinculado ao Corpo de Bombeiros e realizando coação para venda de equipamentos, procure a Polícia Civil para a confecção de Boletim de Ocorrência. Ainda, orientamos informar o ocorrido também nos canais de denúncia presentes no site oficial: https://www.bombeiros.pr.gov.br/

O cidadão ainda pode retirar quaisquer dúvidas referentes aos processos de regularização de estabelecimentos e prevenção através dos nossos canais oficiais, presentes no campo “ATENDIMENTO AO PÚBLICO” em nosso site oficial: https://www.bombeiros.pr.gov.br/