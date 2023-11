Corpo de Bombeiros realiza justa homenagem ao soldado Emerson Reichardt

Na manhã desta sexta-feira (10), foi realizada uma emocionante cerimônia na unidade do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, que a partir de hoje passa a ser denominada “Posto de Bombeiro Soldado Emerson Reichardt”.

A homenagem foi feita ao dedicado soldado que perdeu a vida em 2021 no litoral paranaense. A cerimônia reuniu soldados, autoridades locais e do Corpo de Bombeiros do Paraná e Santa Catarina e os familiares e amigos do soldado Emerson Reichardt. Representando o Município de Rio Negro, o prefeito James Karson Valério enalteceu em seu discurso a importância da justa valorização ao soldado Emerson Reichardt.

O 6º Grupamento de Bombeiros é a unidade administrativa responsável pelos 14 municípios componentes da região metropolitana sul de Curitiba. Além de sua sede, a seção de bombeiros de Rio Negro atende ainda os municípios de Quitandinha e Campo do Tenente.

A unidade foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1986 e atualmente conta com o efetivo de 29 bombeiros, tendo à disposição da população nove viaturas, sendo caminhões de combate a incêndio, caminhonetes para buscas e salvamentos, ambulância para atendimento pré-hospitalar e viaturas leves para as vistorias técnicas, além de três embarcações destinadas ao salvamento aquático.

Texto do Corpo de Bombeiros lido durante a cerimônia:

A nomeação do quartel em homenagem ao soldado Emerson Reichardt é uma maneira tocante de reconhecer o seu compromisso exemplar durante o seu serviço no Corpo de Bombeiros. Filho do senhor Dirceu Reichardt e da Sra. Sibila Reichardt, devotando seus 13 anos de serviço a guarnição de Rio Negro, além de seu elevado desempenho em todas as missões que lhe foram confiadas, ele era um modelo de dedicação e profissionalismo.

Seu conceito elevado não se limitava apenas aos colegas de trabalho, mas também aos cidadãos rio-negrenses que por ele eram atendidos. Além de suas qualidades profissionais e humanas, Emerson Reichardt também era conhecido por seu entusiasmo na promoção da segurança pública e prevenção de acidentes, realizando palestras em escolas sobre medidas de segurança e primeiros socorros. Sua paixão por servir a comunidade era evidente, e ele inspirou muitos jovens a considerar carreiras no Corpo de Bombeiros.

Mais do que um combatente, Emerson era um companheiro solidário, sempre preocupado com o bem-estar de seus colegas e superiores. Ele não apenas zelava pela segurança e técnica no atendimento de ocorrências, mas também oferecia apoio psicológico, compartilhando conselhos edificantes e ensinamentos valiosos para a vida.

Seu legado vai além das funções típicas de um bombeiro, pois sua criatividade e proatividade resultaram em sugestões que se transformaram em obras importantes, melhorando o ambiente físico do quartel e contribuindo para a qualidade de vida de todos os bombeiros.

O quartel que agora leva o nome de Emerson Reichardt é uma homenagem justa a um herói que deixou marca indelével no Corpo de Bombeiros. Sua história é um lembrete constante de compromisso e dedicação que devem inspirar a todos na busca de um serviço exemplar.

Tinha o objetivo de tornar-se guarda vidas, intento para o qual estava vigorosamente treinando. Em de 17 de setembro de 2021, o soldado Reichardt, durante a prática de natação em águas abertas no litoral paranaense, infelizmente veio a sucumbir diante do oceano; nesta ocasião encontrava-se em gozo de ferias com sua família.

Foram doze dias de intensas buscas até que enfim foi localizado e resgatado em 28 de setembro de 2021. Grande tristeza se abateu entre seus pares, restando, contudo, a bela memória do grande bombeiro e companheiro que foi para todos.

É mister do Corpo de Bombeiros honrar suas tradições e reconhecer seus militares que vulto que se destacaram na defesa da sociedade. Desta forma fica estabelecido, com o devido reconhecimento pelas autoridades constituídas que a partir desta data o Posto Bombeiro Militar de Rio Negro seja denominado: “Posto de Bombeiro Soldado Emerson Reichardt”.