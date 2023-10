Compartilhar no Facebook

A Corrida Beneficente dos 5 anos do projeto Pernas Solidárias foi um sucesso! O evento ocorreu na manhã deste domingo. Foi um momento incrível para toda a família. A programação contou com a corrida, muita música, distribuição de doces, além de atividades para as crianças.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Confira as fotos do evento no perfil da Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro: https://www.facebook.com/RioNegroOficial