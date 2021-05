Covid-19: aumento no número de casos gera alerta em Rio Negro e Mafra

O mês de abril registrou número recorde de casos de Covid-19 em Rio Negro. Ao todo foram 626 casos, bem acima da média dos outros meses, sendo 209 casos só na última semana.

Infelizmente a situação tende a se repetir no mês de maio, já que apenas na primeira semana do mês já registramos 210 novos casos, sendo 74 em um único dia. Abril registrou seis óbitos em decorrência da doença. Em maio já são cinco óbitos só nestes primeiros dias.

A situação alarmou as autoridades de Saúde, que, apesar dos esforços em conter a disseminação do vírus, enfrentam diariamente o desrespeito de uma parcela da população quanto às medidas de prevenção.

O aumento dos casos preocupa, uma vez que os casos graves da doença podem aumentar a taxa de ocupação dos leitos de UTI. De acordo com o Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento de Covid-19 está em 94% na região.

Buscando reduzir o aumento no número de infectados, o Município tem instalado medidas restritivas para as atividades não essenciais. Todas as atividades comerciais, industriais e de serviços, inclusive as essenciais, devem cumprir um rígido protocolo de medidas preventivas. Os estabelecimentos que forem flagrados descumprindo as normas poderão sofrer as penalidades previstas em lei. Apesar disso, é necessário que haja conscientização da população. Campanhas municipais, estaduais e nacionais são mantidas com esse fim, mas ainda há uma parcela da população que insiste em desrespeitar as normas e não cumprir com as recomendações. O combate ao coronavírus exige o comprometimento de todos: use máscara, higienize frequentemente as mãos, pratique o distanciamento social e evite aglomerações. A pandemia de coronavírus ainda é bastante grave e continua fazendo diversas vítimas em todo o estado.

A vacinação é uma das principais estratégias para combater a disseminação do vírus. Em Rio Negro já receberam a primeira dose das vacinas disponíveis 5.668 pessoas, conforme última atualização disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em 06 de maio. Desse total 3.054 já receberam as duas doses do imunizante. Ainda nesta semana deve ser concluído o calendário de vacinação dos idosos. A próxima etapa, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, deve abranger pessoas com comorbidades e fatores de risco, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas. O calendário de aplicação das vacinas, número de doses aplicadas e grupos contemplados podem ser consultados em www.rionegro.pr.gov.br ou ainda pelo Facebook.com/rionegrosaude.

Alexandre Neumann, Diretor Técnico do hospital Bom Jesus de Rio Negro, através de um vídeo postado nas redes sociais, fez um apelo à população para que todos tenham a consciência de que a pandemia está longe de ser controlada.

Alexandre citou a situação dramática atual dos hospitais, o aumento do número de casos graves, principalmente entre os jovens, a falta de leitos e a dificuldade para transferir os pacientes para outras cidades. Assista: