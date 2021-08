Covid-19: “Homem-Aranha” é vacinado em Rio Negro

Nesta terça-feira (10), o Miranha De Riomafra fez uma bela homenagem aos profissionais da saúde, em Rio Negro-PR.“Obrigado a todos os profissionais da saúde. Vocês são os verdadeiros super-heróis”, divulgou o artista William Zellner Oliveira dos Santos ao receber a dose da vacina contra a Covid-19.

William veste a roupa de Homem-Aranha há mais de dois anos para alegrar a população riomafrense, além de trabalhar com marketing em estabelecimentos comerciais (como Homem-Aranha e também como Papai Noel). Entre em contato com o artista através do telefone 47 99266-4109 ou perfil no Facebook: www.facebook.com/omiranha.deriomafra.9

Nesta terça-feira a cidade de Rio Negro vacinou o público de 27, 28 e 29 anos de idade completos. A ação ocorreu das 18h às 20h no Ginásio de Esportes José Müller (popular XV de Novembro).