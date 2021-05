Covid-19: mais duas mortes causadas pela doença foram confirmadas em Riomafra

Neste domingo (23) a cidade de Rio Negro confirmou o 57º óbito causado pela Covid-19, sendo um homem de 63 anos de idade que estava internado no Hospital Bom Jesus.

Mafra também registrou mais uma morte neste domingo, sendo um homem com 60 anos de idade que estava internado no Hospital São Vicente de Paulo. Confira abaixo os boletins oficiais divulgados.

A Prefeitura de Mafra divulgou o panorama atualizado (dados de 23/05). #Coronavirus

A Prefeitura de Rio Negro divulgou o panorama atualizado (dados de 23/05). #Coronavirus

Coronavírus: o que você precisa saber e fazer para prevenir o contágio

Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

