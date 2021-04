Compartilhar no Facebook

Um novo Decreto foi publicado nesta semana em Rio Negro mantendo restrições para o controle da pandemia na cidade.

O Decreto nº 51/2021 dispõe sobre as atividades não essenciais, pontua sobre algumas situações específicas das atividades essenciais durante o dia 16 de abril de 2021 ao dia 30 de abril de 2021 e as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19, adotadas no Município de Rio Negro.

Clique aqui para ler na íntegra.