Covid-19: moradores da Roseira participam dos testes rápidos

A localidade da Roseira, em Rio Negro, tem registrado vários casos de Covid-19 nos últimos dias. Com o objetivo de controlar a situação a prefeitura está realizando nesta segunda-feira (07) testes rápidos na localidade no formato drive-thru. É possível fazer o exame com segurança sem sair do carro.

At̩ o momento (11h45 Р07/09) Rio Negro possui 340 casos confirmados de Covid-19, sendo que 231 pessoas esṭo recuperadas.

Fotos: Divulgação