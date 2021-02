Covid-19: nova etapa da vacinação em Rio Negro

A Secretaria de Saúde da cidade de Rio Negro comunica que os profissionais que receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 nos dias 20 e 21 de janeiro, devem comparecer no prédio da Vigilância em Saúde, no dia 16 de fevereiro, das 8h às 12h, munidos da carteira de vacinação para receber a 2ª dose da vacina.

IDOSOS DE 88 E 89 ANOS

Nesta fase da vacinação, os idosos com 88 e 89 anos de idade serão vacinados no dia 17 de fevereiro (quarta-feira), das 08h às 12h no sistema Drive Thru, na Rua 7 de Setembro, 40, Centro, em frente à Vigilância em Saúde, ao lado da Praça João Pessoa. É preciso levar a carteira de vacinação e documento com foto.

Acamados ou com mobilidade reduzida serão vacinados no próprio local. O agendamento deve ser feito direto na Unidade de Saúde mais próxima da residência.

