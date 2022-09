CREAS de Rio Negro realizou diversas atividades durante o Agosto Lilás

Compartilhar no Facebook

A equipe do Centro de Refer√™ncia Especializado de Assist√™ncia Social (CREAS) de Rio Negro realizou na tarde do √ļltimo dia 31 o encerramento dos trabalhos referentes √† Campanha Agosto Lil√°s, que trata do combate √† viol√™ncia contra a mulher.

Na ocasi√£o foi realizada uma tarde de conversa com mulheres e meninas, com o objetivo de desenvolver o autocuidado, autoconhecimento e autoamor. Foi uma conversa e uma din√Ęmica para que fosse poss√≠vel despertar nestas mulheres e meninas um jeito de se enxergarem com mais carinho e amor, e para que possam tamb√©m ser mulheres que cuidam de mulheres.

Além disso, a atividade também teve o objetivo de divulgar o trabalho realizado pela equipe do CREAS, fazendo com que cada vez mais as mulheres sintam-se seguras ao procurar pela ajuda de um profissional.

‚ÄúO Agosto Lil√°s acabou, mas a luta pelo fim da viol√™ncia contra a mulher deve continuar o ano todo‚ÄĚ.

√Č comum o Centro de Refer√™ncia Especializado de Assist√™ncia Social (CREAS) ser confundido com o CRAS. Mas enquanto o CRAS atua para prevenir situa√ß√Ķes de vulnerabilidade social, o CREAS promove a√ß√Ķes para controlar os impactos que j√° foram causados na popula√ß√£o.

As unidades são compostas por profissionais de assistência social preparados para atender pessoas que sofreram algum tipo de violência física, psicológica ou sexual. Além disso, o centro também presta auxílio a indivíduos em condição de ameaça, abandono, negligência, discriminação social e maus tratos.

Al√©m de orientar e encaminhar os cidad√£os para os servi√ßos da assist√™ncia social ou demais servi√ßos p√ļblicos existentes no munic√≠pio, no CREAS tamb√©m se oferece informa√ß√Ķes, orienta√ß√£o jur√≠dica, apoio √† fam√≠lia, apoio no acesso √† documenta√ß√£o pessoal e estimula a mobiliza√ß√£o comunit√°ria.

Em Rio Negro o CREAS fica localizado na Rua Bar√£o do Rio Branco, n¬ļ 518.