Cultura de Rio Negro estreita laços com o Governo Estadual

Na última sexta-feira, 26 de maio, representantes rio-negrenses estiveram na Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, em reunião com a secretária Luciana Casagrande Pereira.

Em pauta estiveram a apresentação de projetos integrados entre o município de Rio Negro e o Estado, no setor cultural. As comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil e no Estado do Paraná, pois Rio Negro é o berço desta imigração. A Casa da Memória de Luxemburgo. Promoção de parcerias com entidades e instituições. Intensificação de projetos culturais previstos. Criação de projetos culturais e parcerias com a Secretaria de Estado da Cultura. Incentivo de divulgação dos nossos equipamentos culturais, através do Programa Conheça Rio Negro.

Os assuntos discutidos geraram grande interesse da secretária de Estado, fortalecendo as ações no município de Rio Negro através de parceria e apoio. Com a ação, o município estreita os laços com o Governo Estadual favorecendo os projetos culturais no município.

Participaram o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério; a secretária de Cultura e Turismo e presidente da Comissão em Rio Negro do Bicentenário da Imigração Alemã, Jussara do Rocio Heide; a membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, professora historiadora Divinamir de Oliveira Pinto; e a vereadora Isabel Cristina Grossl.