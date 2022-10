Cultura de Rio Negro promoverá a 1ª Mostra Teatral neste final de semana

Nos dias 22 e 23 de outubro, o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral será palco para a 1ª Mostra Teatral de Rio Negro. Na programação está a estreia da nova peça do Grupo Municipal de Teatro e a estreia do grupo infantil de teatro. Confira:

Dia 22 (sábado), às 19h, estreia da peça “Arlequim, servidor de dois patrões”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Arlequim” é uma comédia clássica, inspirada nos carnavais antigos. Em meio a grandes confusões como disfarces, casamentos por interesse, mortos que não morreram e paixões avassaladoras, o pobre Arlequim tenta encontrar uma forma de ganhar dinheiro e matar a sua fome.

Dia 23 (domingo), a partir das 16h, estreia do grupo infantil com a peça “Enquanto os adultos não chegam”.

“Enquanto os adultos não chegam” é uma apresentação do grupo infantil de teatro e mostra, com muita diversão, criatividade e mistério o encantador universo das cantigas de roda. Quando um grupo de crianças invade o quarto misterioso e inventa brincadeiras para passar o tempo durante um domingo chuvoso.

O evento terá a participação de Gabriela Heide. Neste dia também acontecem apresentações musicais do cantor Nicollas Veiga. Na sequência acontece uma nova exibição da peça “Arlequim, servidor de dois patrões”.

A programação é gratuita com a opção de ingresso solidário: um litro de leite em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

ARLEQUIM, SERVIDOR DE DOIS PATRÕES

“Arlequim, o servidor de dois patrões” é o novo espetáculo do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro que estreia no dia 22 de outubro no Cine Teatro Cândido do Amaral (anexo ao Seminário), em Rio Negro.

Esta comédia clássica conta a história de um sujeito esperto que pretende ganhar dinheiro e comida ao se oferecer para trabalhar para duas pessoas ao mesmo tempo, sem que um patrão saiba do outro. Os planos de Arlequim começam a dar errado quando ele se enrola em suas próprias confusões e se apaixona pela bela Esmeraldina. Ao mesmo tempo, acompanhamos a história de um morto, que reaparece, surpreendendo a todos e estragando os planos de um casamento arranjado, deixam a história ainda mais divertida e inusitada.

A peça “Arlequim” é uma adaptação de uma clássica comédia italiana do século XVIII, escrita por Carlo Goldoni e reconhecida mundialmente. Na versão do diretor Enrique Gaio, coordenador do Grupo de Teatro, o espetáculo ganha inspiração carnavalesca, com toda descontração dos antigos carnavais de salão, dos bloquinhos de rua e das marchinhas para abrir alas para Arlequim, que representa o povo brasileiro, perseverante, trabalhador, sempre dando um jeitinho para garantir o sustento, sem perder a alegria, a criatividade e o sorriso no rosto.

O Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro foi instaurado por decreto em agosto deste ano, sendo o primeiro grupo artístico da cidade após 152 anos de emancipação política. É composto por estudantes, professoras, aposentados, servidores públicos e profissionais liberais que tem a Arte como hobby e se identificam com as artes cênicas para dar voz a suas emoções. Realiza gratuitamente encontros semanais todas as segunda-feira, às 18h30 para crianças e às 19h30 para adultos. Os ensaios acontecem na Biblioteca Municipal. Em dezembro o grupo apresentará um encantador Auto de Natal no gramado do Parque Ecoturístico São Luís de Tolosa.