Curso da UEPG forma novos oito gestores públicos no Polo UAB de Rio Negro

Na tarde de ontem (24), aconteceu a colação de grau da turma formanda mais recente do curso de Tecnologia em Gestão Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa pelo Polo UAB de Rio Negro.

Colaram grau os alunos:

Fábio Rodrigues

Jouber Ramos Garcia

Maristela Pawloyysch

Elisandro Fazank

Rosângela de Fátima Loureço da Silva

Gilberto Schultz Júnior

Elisangela Custódio dos Santos

Jheniffer Faszank

A cerimônia ocorreu de forma remota e os alunos optaram por comparecer ao polo ou acompanhar de sua residência.

SOBRE O POLO

Desde 2009 o município de Rio Negro possui um grande polo educacional que oferece diversos cursos gratuitos. O Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira fica localizado junto ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e Prefeitura, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070.

O espaço é mantido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior por meio do uso da metodologia da educação à distância e semipresencial.