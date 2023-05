Curso de Pintura em Tecido oferecido pela Prefeitura é iniciado em Rio Negro

No último dia 10, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social, deu início ao Curso de Pintura em Tecido com execução nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na Vila São Judas Tadeu.

Trata-se de uma atividade socioprofissional, que reúne a socialização e interação entre pessoas por meio de um ato de qualificação em técnicas de pintura em tecido. Pode-se dizer que ocorre nesse contexto uma interação produtiva com possibilidade de geração de renda no mercado formal e informal.

O referido curso foi contratado pela citada secretaria junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e compõe o rol de cursos de curta duração, com carga horária de 15h, com as aulas sendo ministradas todas as quartas-feiras.

O curso vem atendendo aos munícipes que frequentam o serviço, funcionando como apoio à equipe da Unidade no desenvolvimento de suas atividades coletivas de socialização e fortalecimento de vínculos, por meio de uma atividade de cunho socioprofissional.