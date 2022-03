Curso gratuito de Assistente Administrativo e Tecnologias da Informação no Senac Rio Negro

Buscando uma qualificação profissional, mas está sem condições financeiras? O Senac Rio Negro tem a solução!

Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional em Assistente Administrativo e Assistente de Tecnologias da Informação, através do Programa Senac de Gratuidade. Aproveite mais esta oportunidade, confira os pré-requisitos e inscreva-se:

Assistente Administrativo – 160h

Execute tarefas administrativas em qualquer empresa ou negócio. Aprenda sobre rotinas e processos de gestão, atendimento a clientes, controle de contas, manutenção de documentos e muito mais.

Modalidade: Híbrido – carga horária presencial e remota

Período de realização: 11/04 à 01/07. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Pré-requisitos: idade mínima: 15 anos; 1º ano do ensino médio completo; possuir renda de até 2 (dois) salários mínimos federais por mês, per capita; residir no estado do Paraná e ter acesso à internet.

Candidate-se até 11/04, pelo site do Senac PR: https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?uep=46&tc=202200396

Assistente de Tecnologias da Informação – 200h

Atue com as melhores técnicas e práticas para instalação, configuração e operação de tecnologias da informação em diversos ambientes.

Modalidade: Presencial

Período de realização: 18/04 a 08/07. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Pré-requisitos: idade mínima: 14 anos; Ensino Fundamental completo; possuir renda de até 2 (dois) salários mínimos federais por mês, per capita e residir no estado do Paraná.

Candidate-se até 18/04 pelo site do Senac PR: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=38&tc=202200018

Mais informações:

Senac Rio Negro

Telefone: (47) 3641-3050 / (47) 99166-6511 whatsapp

Endereço: Marçal José Pereira, 100, Estação Nova. Rio Negro PR