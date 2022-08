Curso Jovem Agricultor Aprendiz é realizado em Rio Negro

Aproximadamente 40 alunos do Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro estão realizando gratuitamente o curso Jovem Agricultor Aprendiz, que teve início nesta quinta-feira (04). As aulas ocorrem no contraturno escolar no Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho, ao lado da Biblioteca Municipal Professor Venceslau Muniz. Terá a duração de 36 dias com uma carga horária total de 144 horas.

O Jovem Agricultor Aprendiz tem como objetivo informar aos jovens sobre as oportunidades no campo, qualificando-os profissionalmente, despertando uma vis√£o empresarial e capacidade empreendedora. √Č um curso de capacita√ß√£o voltado para a comunidade jovem que busca a forma√ß√£o profissional por meio do ensino de pr√°ticas agr√≠colas.¬† Oferece a forma√ß√£o necess√°ria para que os jovens desenvolvam a criatividade, habilidades pr√°ticas a serem aplicadas em seus lares, propriedades e no seu desenvolvimento pessoal.

A professora Ana Regina do município de Lapa-PR será a responsável pelas aulas. Os alunos receberão o aprendizado em administração, manejo e conservação do solo, empreendedorismo, criação de animais, agricultura, entre outros. As aulas serão teóricas e práticas com visitas técnicas.

O curso est√° sendo realizado atrav√©s da parceria da Prefeitura de Rio Negro com o Sindicato Rural e conv√™nio com o Servi√ßo Nacional de Aprendizagem Rural do Paran√° (Senar-PR). O secret√°rio municipal de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga, esteve presente na aula inaugural e enalteceu a import√Ęncia da realiza√ß√£o de cursos como este. Segundo ele, cursos assim despertam o interesse dos jovens para atuar na √°rea e ser um defensor do meio ambiente acima de tudo. ‚ÄúTemos em Rio Negro, por exemplo, o parque ecotur√≠stico, viveiro de mudas, horto florestal e √°reas de preserva√ß√£o ambiental. Fazendo este curso, pode despertar em voc√™s o interesse em trabalhar na √°rea, fazer outros cursos e ser um defensor do meio ambiente. A Prefeitura tamb√©m oferece a possibilidade de realizar est√°gios na √°rea‚ÄĚ, elucidou.

O vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, que foi professor e diretor do Col√©gio Bar√£o de Antonina e do Col√©gio Agr√≠cola do munic√≠pio, tamb√©m esteve na aula inaugural e parabenizou a atitude dos jovens ao estarem buscando o aprendizado em uma √©poca onde a tecnologia predomina. ‚ÄúA nossa sociedade √© pautada em resultados. Se voc√™ quer passar num concurso voc√™ precisa ter bons resultados. Se voc√™ quer passar no Enem precisa ter bons resultados. E quando voc√™s se colocam na condi√ß√£o de querer aprender mais, voc√™s s√£o diferenciados‚ÄĚ, comentou.