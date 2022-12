Defesa Civil de Rio Negro realiza planejamento para 2023

Na última quinta-feira, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, se reuniu com o coordenador e membros da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) para avaliar as realizações de 2022 e definir um planejamento estratégico para 2023 para o enfrentamento de novos desafios.

A Defesa Civil de Rio Negro está sempre em estado de vigília e monitoramento. Um plano de contingência é mantido e atualizado pelo órgão sempre que necessário. Em 2022 houve dois sinistros no município relacionados às chuvas de granizo; ambos tiveram respostas rápidas da Defesa Civil que realizou, por exemplo, a entrega de alimentos, colchões e telhados para os munícipes atingidos pelas tempestades.

Além disso, os membros da Defesa Civil recebem constantes treinamentos. Recentemente, durante o período de 12 a 16/12, membros da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e servidores da Prefeitura de Rio Negro, participaram do curso “Atendimento às emergências com produtos perigosos”, promovido pelo Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional da Guarda Municipal de Curitiba.

A capacitação foi de grande importância, já que Rio Negro encontra-se numa região de grande movimentação de cargas perigosas com a BR-116 que cruza o município e também a BR-280 próxima, além das linhas férreas e empresas aqui instaladas que trabalham com materiais químicos.

Com o treinamento concluído os participantes foram certificados e agora estão aptos a dar assistências em eventuais situações de emergências com produtos perigosos que possam ocorrer no município.

“A Defesa Civil de Rio Negro é um órgão de credibilidade e referência no Estado”, afirmou o prefeito James que também é o atual presidente da COMDEC. Em fevereiro o coordenador estadual da Defesa Civil do Paraná, Coronel QOBM Fernando Raimundo Schunig, esteve em Rio Negro vistoriando as ações adotadas para atendimento das famílias que sofreram danos com o temporal ocorrido naquele mês.

Neste fim de ano a equipe estará de plantão como sempre fica durante todo o ano. O contato com a Defesa Civil de Rio Negro pode ser feito pelo número: (47) 9 9171-1778.