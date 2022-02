Defesa Civil do Paraná vistoria ações em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Nesta semana o coordenador estadual da Defesa Civil do Paraná, coronel BM Fernando Raimundo Schunig, esteve em Rio Negro vistoriando as ações adotadas para atendimento das famílias que sofreram danos com o temporal da última semana.

Na ocasião, também foram entregues à Secretaria de Assistência Social, 150 colchões e 150 cestas básicas que serão distribuídas às famílias cadastradas, conforme necessidade.

CADASTRAMENTO

A Secretaria de Assistência Social continua cadastrando as famílias que tiveram suas residências atingidas pelo temporal.

O cadastro pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na Secretaria, localizada na Rua Dr. Vicente Machado, 148, anexa ao prédio do Antigo Fórum. O representante deve comparecer portando documento de Identificação, CPF e comprovante de residência.

